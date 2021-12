Covid oggi Puglia, 463 contagi e 1 morto: bollettino 11 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 463 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 dicembre in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registra un altro morto. I nuovi casi, individuati attraverso 21.444 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 147; Bat: 43; Brindisi: 75; Foggia: 85; Lecce: 64; Taranto: 55; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: -6. Sono 5.153 le persone attualmente positive, 127 quelle ricoverate in area non critica, 18 in terapia intensiva. Dati complessivi: 283.060 casi totali; 5.011.037 i tamponi eseguiti; 270.994 le persone guarite e 6.913 i decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 463 i nuovida coronavirus11in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra un altro. I nuovi casi, individuati attraverso 21.444 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 147; Bat: 43; Brindisi: 75; Fa: 85; Lecce: 64; Taranto: 55; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: -6. Sono 5.153 le persone attualmente positive, 127 quelle ricoverate in area non critica, 18 in terapia intensiva. Dati complessivi: 283.060 casi totali; 5.011.037 i tamponi eseguiti; 270.994 le persone guarite e 6.913 i decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

