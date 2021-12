Covid oggi Piemonte, 1.652 contagi: bollettino 11 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 1.652 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 11 dicembre 2021, secondo numero e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. I nuovi casi (di cui 767 dopo test antigenico) sono pari al 2,9% di 56.988 tamponi eseguiti, di cui 47.168 antigenici. Dei 1.652 nuovi casi gli asintomatici sono 1.045 (63,3%). I ricoverati in terapia intensiva sono 46 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 508 (+20 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.855 Quattro decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 387.411 (+634 rispetto a ieri). L'articolo ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 1.652 ida coronavirus in, 112021, secondo numero e datideldella regione. Registrati 4 morti. I nuovi casi (di cui 767 dopo test antigenico) sono pari al 2,9% di 56.988 tamponi eseguiti, di cui 47.168 antigenici. Dei 1.652 nuovi casi gli asintomatici sono 1.045 (63,3%). I ricoverati in terapia intensiva sono 46 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 508 (+20 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.855 Quattro decessi di persone positive al test del-19, nessuno di, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione. I pazienti guariti diventano complessivamente 387.411 (+634 rispetto a ieri). L'articolo ...

