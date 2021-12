Covid oggi Lombardia, 4.024 contagi e 21 morti. A Milano 1.283 nuovi casi (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 4.024 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, sabato 11 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 21 morti. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.167 persone. I positivi nella Regione al momento sono 46.950. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 1.283, Monza e Brianza a 474, Brescia a 463, Varese a 447 e Bergamo a 263. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 4.024 ida Coronavirus insecondo il bollettino di, sabato 11 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 21. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.167 persone. I positivi nella Regione al momento sono 46.950. Tra le province con il maggior numero dia 1.283, Monza e Brianza a 474, Brescia a 463, Varese a 447 e Bergamo a 263. L'articolo proviene da Italia Sera.

