Covid oggi Lazio, D’Amato: “Dei 10 morti odierni 8 non vaccinati” (Di sabato 11 dicembre 2021) “Dei 10 decessi di oggi 8 non sono vaccinati”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19, aggiungendo che i nuovi contagi sono stati 1.475, di cui 872 a Roma. “Dopo diversi giorni registriamo un calo di occupazione in area medica e nelle terapie intensive, un timido segnale che dovrà essere consolidato”. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.995 tamponi molecolari e 27.850 antigenici con un tasso di positività al 3,6%. I ricoverati sono 774, 108 le terapie intensive occupate e 660 i guariti da ieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) “Dei 10 decessi di8 non sono”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessioal termine della videoconferenza della task-force regionale per il-19, aggiungendo che i nuovi contagi sono stati 1.475, di cui 872 a Roma. “Dopo diversi giorni registriamo un calo di occupazione in area medica e nelle terapie intensive, un timido segnale che dovrà essere consolidato”. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.995 tamponi molecolari e 27.850 antigenici con un tasso di positività al 3,6%. I ricoverati sono 774, 108 le terapie intensive occupate e 660 i guariti da ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: 'Oggi 4mila nuovi casi, ma facciamo tanti tamponi' #covid - avespartacus : RT @Agenzia_Italia: Oggi in Italia 21.042 nuovi casi e 96 morti, il tasso di positività sale al 3,7% - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Oggi in Italia 21.042 nuovi casi e 96 morti, il tasso di positività sale al 3,7% -