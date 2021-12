Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 11 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, sabato 11 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Mentre la Calabria, dopo il Friuli Venezia Giulia e l’Alto Adige, sarà in zona gialla da lunedì, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Puglia, Lazio e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale. Sono 924 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 dicembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 anticipati sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilcon i numeriin, sabato 112021, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. Mentre la Calabria, dopo il Friuli Venezia Giulia e l’Alto Adige, sarà in zona gialla da lunedì, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Puglia, Lazio e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale. Sono 924 i nuovida coronavirus11in Toscana, secondo i dati dell’ultimo-19 anticipati sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I ...

Advertising

borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: 'Oggi 4mila nuovi casi, ma facciamo tanti tamponi' #covid - notinmyname94 : RT @BagueraDaniela: Entro le ore 24 di oggi, in Africa, moriranno più di 15000 bimbi sotto i 5 anni. No, Non è il COVID. Pensateci mentre… - QLexPipiens : Adesso basta! Mi sono stufato di parlare di pandemia COVID ed emergenza democratica... Ho deciso di ignorare quest… -