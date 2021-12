Covid, oggi in Abruzzo sono stati registrati due decessi e 362 nuovi contagi (Di sabato 11 dicembre 2021) L'Aquila - sono 362 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo, sono emersi dall'analisi di 5.193 tamponi molecolari: è risultato positivo il 6,97% dei campioni. Si registrano due decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.609. In lieve riduzione i ricoveri complessivi, anche se aumentano quelli in terapia intensiva. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 90 anni. Gli attualmente positivi sono 5.433 (+257): 114 pazienti sono ricoverati in area medica (-5) e 13 sono in terapia intensiva (+2), mentre gli altri 5.306 sono in isolamento domiciliare (+260). I decessi riguardano una 78enne del Teramano e una 86enne del Chietino. I guariti ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 11 dicembre 2021) L'Aquila -362 icasi di-19 accertati nelle ultime ore inemersi dall'analisi di 5.193 tamponi molecolari: è risultato positivo il 6,97% dei campioni. Si registrano duerecenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.609. In lieve riduzione i ricoveri complessivi, anche se aumentano quelli in terapia intensiva. Ipositivi hanno età compresa tra 1 e 90 anni. Gli attualmente positivi5.433 (+257): 114 pazientiricoverati in area medica (-5) e 13in terapia intensiva (+2), mentre gli altri 5.306in isolamento domiciliare (+260). Iriguardano una 78enne del Teramano e una 86enne del Chietino. I guariti ...

