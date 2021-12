Covid oggi Fvg, 765 contagi e 9 morti: bollettino 11 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 765 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, sabato 11 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.956 tamponi molecolari e 13.365 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 26, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 290. Da inizio pandemia i morti nella Regione sono stati 4.063. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 765 i nuovida Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, sabato 112021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.956 tamponi molecolari e 13.365 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 26, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 290. Da inizio pandemia inella Regione sono stati 4.063. L'articolo proviene da Italia Sera.

