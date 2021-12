Covid oggi Emilia, 1.733 contagi e 7 morti: bollettino 11 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 1.733 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 11 dicembre. Registrati inoltre altri 7 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 472.613 casi di positività. 34.660 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 7.739.089 dosi; sul totale sono 3.574.970 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 783.613. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 752 sono asintomatici individuati nell’ambito ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 1.733 i nuovida coronavirus inRomagna secondo ildi, 11. Registrati inoltre altri 7. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 472.613 casi di positività. 34.660 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 7.739.089 dosi; sul totale sono 3.574.970 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 783.613. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuoviati, 752 sono asintomatici individuati nell’ambito ...

