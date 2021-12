Covid oggi Campania, 1.329 contagi: bollettino 11 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 1.329 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 11 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 31.547 tamponi. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 351. In terapia intensiva, invece, 23 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 1.329 ida coronavirus in, 112021, secondo numeri e datideldella regione. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 31.547 tamponi. I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 351. In terapia intensiva, invece, 23 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

