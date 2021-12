Covid oggi Calabria, 481 contagi e 5 morti: bollettino 11 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 481 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, sabato 11 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.186 tamponi nella Regione. Il bollettino, inoltre, registra 325 in isolamento in più, 3 ricoverati in meno, 154 guariti da ieri, e, infine, terapie intensive stabili per un totale di 22 occupate. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 481 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, sabato 112021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.186 tamponi nella Regione. Il, inoltre, registra 325 in isolamento in più, 3 ricoverati in meno, 154 guariti da ieri, e, infine, terapie intensive stabili per un totale di 22 occupate. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: 'Oggi 4mila nuovi casi, ma facciamo tanti tamponi' #covid - avespartacus : RT @Agenzia_Italia: Oggi in Italia 21.042 nuovi casi e 96 morti, il tasso di positività sale al 3,7% - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Oggi in Italia 21.042 nuovi casi e 96 morti, il tasso di positività sale al 3,7% -