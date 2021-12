Covid oggi Basilicata, 85 contagi: bollettino 11 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 85 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 11 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (80 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 1.060 tamponi molecolari. Dei nuovi casi, 31 sono a Matera. I lucani guariti o negativizzati sono 79. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 21 (+1) di cui 1 in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.315 (+1). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.003 somministrazioni di cui oltre 4.400 sono terze dosi. Finora 440.412 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,6% del totale della popolazione residente in Basilicata, compresi under 12), ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 85 ida coronavirus in, 112021, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (80 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 1.060 tamponi molecolari. Dei nuovi casi, 31 sono a Matera. I lucani guariti o negativizzati sono 79. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 21 (+1) di cui 1 in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 1.315 (+1). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.003 somministrazioni di cui oltre 4.400 sono terze dosi. Finora 440.412 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,6% del totale della popolazione residente in, compresi under 12), ...

