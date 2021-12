Covid oggi Abruzzo, 362 contagi: bollettino 11 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 362 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 11 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. Nel dettaglio i nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 90 anni) sono stati rilevati su 5.193 tamponi molecolari e 8.778 test antigenici. Gli altri numeri: +103 guariti, 5433 attualmente positivi (+257), 114 ricoverati in area medica (-5), 13 in terapia intensiva (+2), 5.306 in isolamento domiciliare (+260). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (37), Chieti (154), Pescara (68), Teramo (102), in accertamento (1). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 362 ida coronavirus in, 112021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 2 morti. Nel dettaglio i nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 90 anni) sono stati rilevati su 5.193 tamponi molecolari e 8.778 test antigenici. Gli altri numeri: +103 guariti, 5433 attualmente positivi (+257), 114 ricoverati in area medica (-5), 13 in terapia intensiva (+2), 5.306 in isolamento domiciliare (+260). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (37), Chieti (154), Pescara (68), Teramo (102), in accertamento (1). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

