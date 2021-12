Covid Nuova Zelanda | si fa vaccinare 10 volte in un giorno al posto di no vax

(Di sabato 11 dicembre 2021) Si sarebbe fattocontro il10in unaldi no vax. E’ accaduto indove le autorità sanitarie hanno aperto una inchiesta sull’incredibile vicenda. Secondo il sito Stuff, l’uomo sarebbe stato pagato da alcuni no vax per farsi immunizzare al loroe ricevere così un certificato di vaccinazione. Innon viene mostrato un documento d’identità al momento della vaccinazione. La ministra della Salute, Astrid Koornneef, ha detto di prendere la questione molto sul serio. “Siamo molto preoccupati per questa posizione e stiamo lavorando con le agenzie preposte. Uno status vaccinale inaccurato mette a rischio voi stessi, gli amici, la famiglia, la comunità e i ...

