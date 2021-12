Covid, news. Bollettino di oggi: 21.042 casi, 96 vittime. Tasso positività al 3,7%. LIVE (Di sabato 11 dicembre 2021) Processati 565.077 tamponi. Salgono ancora le terapie intensive (+2, 818 in totale) e i ricoverati nei reparti ordinari (+56, in totale 6.539). L'efficacia del vaccino negli immunizzati da meno di cinque mesi è pari al 93%, scende all'84% dopo cinque mesi. Rezza: "In Italia domina la variante Delta, ma ci sono già 26 casi di Omicron". Dal 16 dicembre le somministrazioni ai bambini tra i 5-11 anni. Lo Stato di New York reintroduce l'obbligo di mascherina nei luoghi pubblici al chiuso fino a metà gennaio Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 dicembre 2021) Processati 565.077 tamponi. Salgono ancora le terapie intensive (+2, 818 in totale) e i ricoverati nei reparti ordinari (+56, in totale 6.539). L'efficacia del vaccino negli immunizzati da meno di cinque mesi è pari al 93%, scende all'84% dopo cinque mesi. Rezza: "In Italia domina la variante Delta, ma ci sono già 26di Omicron". Dal 16 dicembre le somministrazioni ai bambini tra i 5-11 anni. Lo Stato di New York reintroduce l'obbligo di mascherina nei luoghi pubblici al chiuso fino a metà gennaio

Advertising

repubblica : Alla Scala troppi contagi Covid nel balletto, salta la Prima de La Bayadère - repubblica : Covid, corsie senza medici: “Reintegrate i non vaccinati” - repubblica : Covid, corsie senza medici “Reintegrate i non vaccinati” [di Enrico Ferro e Alessandra Paolini] - mrcllznn : RT @mrcllznn: Covid, No-Vax di Trento, contagiato e ricoverato, rifiuta di essere intubato e muore poco dopo - non è un eroe ma una vittima… - zav_news : #Bollettino #Covid_19 Italia Sabato 11 Dicembre 2021 -