Covid | Marche; 565 positivi | incidenza in rialzo a 192 | 35

(Di sabato 11 dicembre 2021) Torna verso 200 (192,35; ieri 184,36) l'di casi di coronavirus su 100mila abitanti nelle: nell'ultima giornata si sono registrati 565 nuovi contagi di cui 148 in provincia di Ancona, ...

Advertising

lanuovariviera : Covid, nelle Marche 565 nuovi casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Nel Piceno sono 94 - infoitinterno : Covid, la Calabria da lunedì in zona gialla. Rischiano altre cinque regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Marc… - PicenoNews24 : Covid, le Marche considerate a rischio “moderato” in progressione verso un peggioramento - statodelsud : >ANSA-IL-PUNTO/Covid, nelle Marche boom contagi, +631 - Pino__Merola : >ANSA-IL-PUNTO/Covid, nelle Marche boom contagi, +631 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Marche

...9%, il Veneto ha il 3,1%, l'Emilia - Romagna il 4,8%, la Calabria il 6,4, leil 7", ha concluso. RECORD DI CONTAGI DOMENICA - In ventiquattro ore 20.497 nuovi contagi e 118 vittime per- ......e tutta l'Italia " tranne il Molise " si classifica a rischio moderato, con 5 regioni che hanno però un'alta probabilità di passare a rischio alto (sono Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria,...Si tratta di Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Marche e Veneto. Una regione (il Molise) è classificata a rischio basso. 12 regioni/province autonome riportano un’allerta di resilienza. Nessuna riporta ...I contagi crescono anche se in percentuale minore rispetto a qualche settimana fa. Nell’ultima settimana l’incremento è stato del 13% rispetto ad un mese fa che aumentavano ...