Covid Liguria 11 dicembre: 700 nuovi casi. Isolata per la prima volta la variante Omicron (Di sabato 11 dicembre 2021) La Spezia, 11 dicembre 2021 - "Oggi per la prima volta in Liguria è stata Isolata la variante Omicron , grazie al lavoro accurato e approfondito dei nostri esperti del Laboratorio di Igiene dell'... Leggi su lanazione (Di sabato 11 dicembre 2021) La Spezia, 112021 - "Oggi per lainè statala, grazie al lavoro accurato e approfondito dei nostri esperti del Laboratorio di Igiene dell'...

Advertising

myrtamerlino : In #Calabria, da lunedì in #zonagialla, ci sono in totale 1160 posti letto. Abruzzo e Liguria con meno abitanti ne… - sole24ore : ??#Coronavirus ultime notizie. @GiovanniToti: in #Liguria dei 25 pazienti in terapia intensiva 24 non vaccinati. ??L… - achene_paolo : RT @HoaraBorselli: Apri i giornali e leggi “ balzi dei contagi”,”più di 20 mila contagi la Calabria va in giallo”,Liguria chiudono altri re… - IStajano : RT @HoaraBorselli: Apri i giornali e leggi “ balzi dei contagi”,”più di 20 mila contagi la Calabria va in giallo”,Liguria chiudono altri re… - VerdeFrancesco6 : RT @myrtamerlino: In #Calabria, da lunedì in #zonagialla, ci sono in totale 1160 posti letto. Abruzzo e Liguria con meno abitanti ne hanno… -