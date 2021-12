Advertising

CarloCalenda : Quirinale. Berlusconi ci crede. Lega/FDI fanno finta di crederci. Renzi prepara mossa del pedone in qualsiasi direz… - TV7Benevento : Covid: Letta, 'se governo propone proroga stato emergenza, Pd lo sosterrà'... - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Letta: 'Il Pd è favorevole alla proroga dello stato di emergenza' #covid - rete22ottobre : Quirinale, Letta: 'Sarà elezione rapida e a maggioranza larga'. Su Covid e stato di emergenza: 'Sì a proroga'… - rep_firenze : Quirinale, Letta: 'Sarà elezione rapida e a maggioranza larga'. Su Covid e stato di emergenza: 'Sì a proroga' [aggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Letta

...di vaccino anti -vengono restituite perché i Paesi non sono in grado di somministrarle ai cittadini. 2) Sempre sul piano sociale di fronte alla crescita delle diseguaglianze occorre per...... le rivelazioni sul documento che preparava un golpe a Washington, le dichiarazioni di Enrico..., aumentano ancora i casi Ancora in crescita i postivi al Sars - Cov - 2. Nelle ultime 24 ore ...coloro che contraggono il Covid-19 sono tenuti per legge a rispettare l’isolamento obbligatorio fino alla negativizzazione o alla scadenza dei 21 giorni se si è senza sintomi. Questo scenario, però, ...Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Se stiamo meglio degli altri paesi europei è perché siamo stati seri nelle misure emergenziali. Se il governo proporrà un’estensione dello stato di emergenza noi la soster ...