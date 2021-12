Covid: la straordinaria profezia di Suor Dulce | Come Dio lo sconfiggerà (Di sabato 11 dicembre 2021) Le parole di questa Suora brasiliana avrebbero permesso di far conoscere l’esito della pandemia La sua profezia dona grande speranza in questo tempo di prova: “Dio scaccerà il Coronavirus dal mondo”. Ma perché ciò avvenga dobbiamo confidare nel Signore perché lui è il padrone della storia. Pare infatti che una donna abbia ricevuto in sogno, L'articolo Covid: la straordinaria profezia di Suor Dulce Come Dio lo sconfiggerà proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 11 dicembre 2021) Le parole di questaa brasiliana avrebbero permesso di far conoscere l’esito della pandemia La suadona grande speranza in questo tempo di prova: “Dio scaccerà il Coronavirus dal mondo”. Ma perché ciò avvenga dobbiamo confidare nel Signore perché lui è il padrone della storia. Pare infatti che una donna abbia ricevuto in sogno, L'articolo: ladiDio loproviene da La Luce di Maria.

