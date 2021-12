Covid, la rivelazione dei medici: “L’obiettivo non è debellare il virus…” (Di sabato 11 dicembre 2021) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Video-2021-12-11-at-11.27.46.mp4 Si alzano i contagi, aumenta il numero dei morti, calano le vaccinazioni e, cosa che nessuno dice ma che vi dico io, ritornano a chiudere i reparti ospedalieri. C’è qualcosa evidentemente che non va. Ieri sera ho partecipato ad un convegno medico sulla chirurgia vascolare e ai medici ho posto questa domanda: l’epidemia nella quale ci troviamo ormai da due anni la contrastiamo per debellare il Covid o per difendere gli ospedali? La risposta – pressoché unanime – dei medici è stata che la contrastiamo per difendere gli ospedali, ossia il Sistema Sanitario Nazionale. É evidente allora che c’è qualcosa che non torna. Perché è come se le strutture che abbiamo creato che abbiamo assemblato vengono servite da noi piuttosto ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 11 dicembre 2021) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Video-2021-12-11-at-11.27.46.mp4 Si alzano i contagi, aumenta il numero dei morti, calano le vaccinazioni e, cosa che nessuno dice ma che vi dico io, ritornano a chiudere i reparti ospedalieri. C’è qualcosa evidentemente che non va. Ieri sera ho partecipato ad un convegno medico sulla chirurgia vascolare e aiho posto questa domanda: l’epidemia nella quale ci troviamo ormai da due anni la contrastiamo perilo per difendere gli ospedali? La risposta – pressoché unanime – deiè stata che la contrastiamo per difendere gli ospedali, ossia il Sistema Sanitario Nazionale. É evidente allora che c’è qualcosa che non torna. Perché è come se le strutture che abbiamo creato che abbiamo assemblato vengono servite da noi piuttosto ...

