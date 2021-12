Covid Italia, balzo dei contagi. Vaccino 5-11 anni, si parte il 16 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) balzo dei contagi Covid in Italia. In 24 ore è stata superata la soglia dei 20mila casi: non accadeva dallo scorso 3 aprile. E mentre il totale delle somministrazioni di Vaccino ha toccato quota 101.202.665 con l’84,98% della popolazione over 12 (pari a 45.896.960 persone) che hanno completato il ciclo vaccinale – 47.578.105 (l’88,09%) ha ricevuto la prima dose e 10.855.405 (pari al 52,83% ) che ha ricevuto la dose booster – da giovedì 16 dicembre si inizia a vaccinare anche i bambini nella fascia 5-11 anni. Covid Italia, ultimo bollettino L’ultimo bollettino con i numeri del ministero della Salute segna 20.497 positivi, contro i 21.261 registrati il 3 aprile scorso. Per quanto riguarda invece le vittime, che sono state 118, ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021)deiin. In 24 ore è stata superata la soglia dei 20mila casi: non accadeva dallo scorso 3 aprile. E mentre il totale delle somministrazioni diha toccato quota 101.202.665 con l’84,98% della popolazione over 12 (pari a 45.896.960 persone) che hanno completato il ciclo vaccinale – 47.578.105 (l’88,09%) ha ricevuto la prima dose e 10.855.405 (pari al 52,83% ) che ha ricevuto la dose booster – da giovedì 16si inizia a vaccinare anche i bambini nella fascia 5-11, ultimo bollettino L’ultimo bollettino con i numeri del ministero della Salute segna 20.497 positivi, contro i 21.261 registrati il 3 aprile scorso. Per quanto riguarda invece le vittime, che sono state 118, ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, l’infermiera prima vaccinata d’Italia: “No vax? Non avete conosciuto la paura vera, quella che abbiamo prova… - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 20.497 nuovi casi con 716.287 tamponi e 118 morti #coronavirus - Adnkronos : #Covid, per Ecdc 'Italia unico Paese a scarsa preoccupazione'. - Vito68122235 : RT @laltrodiego: 'Ci sono 100.000 persone positive in Italia che hanno in tasca un #SuperGreenPass, perfettamente valido!' Non si sono acc… - EsuleMazzini : RT @mittdolcino: Sul piano COVID/negare l'inflazione (stesso piano): 'E' proprio in casi del genere che radi al suolo le città, perchè non… -