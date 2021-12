Covid | in Campania cala l’incidenza al 4 | 21% Giù le terapie intensive -3

(Di sabato 11 dicembre 2021) Torna are, in, il tasso di incidenza. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino dell’Unità di crisi regionale, sono 1.329 i casi positivi alsu 31.547 test esaminati. Se ieri il tasso di incidenza era pari al 4,58% oggi scende al 4,21%. Tre le persone decedute. Negli ospedalino i posti occupati nelle(23, meno 3); aumento in degenza dove i posti letto occupati sono 351 (più 6). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

cronachecampane : Covid in Campania, cala l'incidenza ma ci sono 1329 nuovi casi #1329ipositivi #campania #coronavirus… - simonamancini24 : RT @SkyTG24: Covid #Campania, 1.329 casi su oltre 31mila tamponi - KarinCGomes : RT @SkyTG24: Covid #Campania, 1.329 casi su oltre 31mila tamponi - SkyTG24 : Covid #Campania, 1.329 casi su oltre 31mila tamponi - fisco24_info : Covid oggi Campania, 1.329 contagi: bollettino 11 dicembre: Numeri e dati covid del bollettino… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.329 positivi su 31.547 tamponi esaminati , 336 in meno di ieri con 4.793 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo ...La situazione aggiornata in Italia e nel mondo Sono 21.042 i positivi ai testindividuati ... Veneto 4.062, Lombardia 4.024, Piemonte 1.791, Lazio 1.745, Emilia Romagna 1.733,1.329, ...Sono 887 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 23.720 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 1.143. Il tasso di positività sale al 3,7% […] ...NAPOLI (ITALPRESS) - Sono 1.329 i casi positivi di Coronavirus in Campania secondo i dati diffusi dalla task force regionale. Test: 31.547. Tre ...