Covid | il no vax Mauro da Mantova finisce intubato | social scatenati

Mauro da Mantova, il no vax divenuto popolare per i suoi interventi complottisti a La Zanzara, è stato ricoverato in terapia intensiva per Covid: il mondo dei social non lo ha risparmiato. Solo pochi giorni fa ospite in diretta a La Zanzara, programma condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24, aveva rivelato di essere entrato in un supermercato del milanese con la febbre a 38 vantandosi con ironia di poter essere stato un potenziale untore. Adesso però, come per un drammatico scherzo del destino, il convinto sostenitore delle teorie no vax Mauro Buratti, meglio conosciuto come Mauro da Mantova, è finito nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Verona proprio a causa del Covid.

