Covid, il fisico Sestili: “A Natale picco di 30mila contagi, ma la crescita rallenta”. In Veneto 4mila casi in un giorno (Di sabato 11 dicembre 2021) A Natale si attende un picco di contagi che può toccare i 30mila casi giornalieri, ma “la crescita sta rallentando, un mese fa da una settimana all’altra c’era una crescita del 50%. Poi siamo passati ad un aumento del 25%, arrivando agli ultimi sette giorni del 13%”. La previsione, contenuta in un’intervista al Corriere, è quella del fisico e divulgatore scientifico Giorgio Sestili che invita cittadini e istituzioni alla massima prudenza, soprattutto nel periodo delle festività, ma che registra un appiattimento della curva dei contagi che dovrebbe portare a un’inversione di rotta già dal nuovo anno. Oggi, però, siamo in una fase ancora di crescita dell’epidemia e a confermarlo arrivano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Asi attende undiche può toccare igiornalieri, ma “lastando, un mese fa da una settimana all’altra c’era unadel 50%. Poi siamo passati ad un aumento del 25%, arrivando agli ultimi sette giorni del 13%”. La previsione, contenuta in un’intervista al Corriere, è quella dele divulgatore scientifico Giorgioche invita cittadini e istituzioni alla massima prudenza, soprattutto nel periodo delle festività, ma che registra un appiattimento della curva deiche dovrebbe portare a un’inversione di rotta già dal nuovo anno. Oggi, però, siamo in una fase ancora didell’epidemia e a confermarlo arrivano ...

