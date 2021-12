Covid | il bollettino di oggi 11 dicembre

(Di sabato 11 dicembre 2021) Coronavirus Italia, ildi11: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 21.042 contagi, 96 morti, 10.205 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 565.077 tamponi analizzati, il tasso di positività si assestaal 3,7% (+0,9%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +2, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +56 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> La Porta Rossa 3, riprese finite ...

I dati della Regione Sono 765 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi oggi, sabato 11 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.956 tamponi molecolari e 13.365 ...Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi è stato eliminato un caso in quanto giudicato non- 19. TAMPONI, CASI ATTIVI, GUARITI - Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 23.146 tamponi ...Sono 481 i nuovi casi e 5 i decessi nel bollettino odierno. Sono oltre 6mila i positivi attuali registrati in tutta la Calabria ...Impennata di contagi da coronavirus nel quotidiano bollettino diffuso dalla Regione Calabria. Registrate anche cinque vittime ...