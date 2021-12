Advertising

RobertoBurioni : Per chi l'ha perso, ecco la mia lezione a @chetempochefa #CTCF con la bibliografia relativa.… - NicolaPorro : Poche righe, ma che colpiscono il segno. Dedicate un minuto a questa lettera: è un pugno allo stomaco alla liturgia… - infoitinterno : Covid oggi Italia, 21.042 contagi e 96 morti: bollettino 11 dicembre - aranciaverde : RT @fanpage: #Covid19, il bollettino di oggi, #11dicembre - anteprima24 : ** #Covid, il bollettino aggiornato sui #Contagi in #Campania ** -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Le note delapprofondimento Vaccino: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nelle note del, si legge che "la Regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei ...vaccinioggi 11 dicembre/ 88% di italiani con almeno una dose Passiamo all'analisi della situazione ospedaliera, perché gradualmente cresce. I ricoverati con sintomi nelle aree ...Sono 481 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, sabato 11 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 21.042 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 20.497) a fronte di 565.077 tamponi effettuati su un totale di ...