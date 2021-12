Covid, i dati: 21.042 nuovi casi e 96 morti. Tasso di positività sale al 3,7% (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 21.042 i nuovi casi di positività al coronavirus comunicati dal ministero della Salute sabato 11 dicembre, frutto di 565.077 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Sono inoltre 96 i morti in un giorno, ieri erano stati 118. Il Tasso di positività è al 3,7%, in aumento rispetto al 2,86% di ieri. Sono invece 818 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.539, 56 in più da venerdì. Sono 273.882 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 10.734 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 21.042 idial coronavirus comunicati dal ministero della Salute sabato 11 dicembre, frutto di 565.077 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Sono inoltre 96 iin un giorno, ieri erano stati 118. Ildiè al 3,7%, in aumento rispetto al 2,86% di ieri. Sono invece 818 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.539, 56 in più da venerdì. Sono 273.882 gli attualmente positivi alin Italia, secondo idel ministero della Salute, 10.734 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia itotali ...

