Covid Gran Bretagna, gli esperti: si rischiano fino a 75mila morti in 5 mesi (Di sabato 11 dicembre 2021) Londra, 11 dicembre 2021 - Covid e Omicron , in Gran Bretagna gli esperti lanciano l'allarme: la variante potrebbe causare "nello scenario peggiore" fino a 75.000 morti in Inghilterra entro la fine ... Leggi su quotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Londra, 11 dicembre 2021 -e Omicron , inglilanciano l'allarme: la variante potrebbe causare "nello scenario peggiore"a 75.000in Inghilterra entro la fine ...

Advertising

Adnkronos : Variante #Omicron, è allarme ospedali in Gran Bretagna: rischio 5.000 ricoveri al giorno. #covid - essereminimal : Ma dai, non l'avrei mai detto. - Ivarden1 : @Gian0206 @NicolaPorro L'alternativa è esattamente quella per cui il vaccino era previsto, e cioè vaccinare le cate… - scichi : RT @Adnkronos: Variante #Omicron, è allarme ospedali in Gran Bretagna: rischio 5.000 ricoveri al giorno. #covid - qnazionale : Covid, record casi in UK. Premier scozzese: 'Omicron, rischio tsunami' -