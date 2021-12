Covid Germania oggi, 53mila contagi e 510 morti (Di sabato 11 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore, in Germania sono stati registrati 53.697 contagi e 510 morti per il Covid-19. Lo riferisce l’Istituto Robert Koch (Rki). L’incidenza settimanale rimane alta, con 402,9 casi su 100mila abitanti, ma vi è un calo rispetto alla settimana scorsa quando si attestava attorno ai 450 casi. I contagi dall’inizio della pandemia sfiorano ormai i 6.5 milioni di casi: al momento sono in totale 6.477.217. I decessi sono arrivati a 105.506, facendo della Germania il terzo paese Ue per numero di morti Covid dopo Italia e Francia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore, insono stati registrati 53.697e 510per il-19. Lo riferisce l’Istituto Robert Koch (Rki). L’incidenza settimanale rimane alta, con 402,9 casi su 100mila abitanti, ma vi è un calo rispetto alla settimana scorsa quando si attestava attorno ai 450 casi. Idall’inizio della pandemia sfiorano ormai i 6.5 milioni di casi: al momento sono in totale 6.477.217. I decessi sono arrivati a 105.506, facendo dellail terzo paese Ue per numero didopo Italia e Francia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

infoitinterno : Covid. Numeri in rialzo in Italia. Galli: “Evitare disastro Germania. Vaccini hanno qualche pecca” - tigrelt : RT @llussyjey: Germania, giovani pagati per fare da figuranti malati Covid - zazoomblog : Covid Germania oggi 53mila contagi e 510 morti - #Covid #Germania #53mila #contagi - telodogratis : Covid Germania oggi, 53mila contagi e 510 morti - giuseppeadurno : RT @llussyjey: Germania, giovani pagati per fare da figuranti malati Covid -