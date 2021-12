Covid: Conference League, Tottenham - Rennes non si giocherà (Di sabato 11 dicembre 2021) L'incontro di Conference League tra Tottenham e Rennes, in programma giovedì scorso a Londra e rinviato a causa di un focolaio di Covid - 19 nel club allenato da Antonio Conte, non può essere ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) L'incontro ditra, in programma giovedì scorso a Londra e rinviato a causa di un focolaio di- 19 nel club allenato da Antonio Conte, non può essere ...

