Covid: assalto a maratona vaccinale in Alto Adige (Di sabato 11 dicembre 2021) E' partita con un afflusso oltre le aspettative la maratona vaccinale in Alto Adige. Soprattutto davanti agli hub a Bolzano e Merano si sono formate lunghe code. Alle ore 8 hanno aperto i 40 centri ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) E' partita con un afflusso oltre le aspettative lain. Soprattutto davanti agli hub a Bolzano e Merano si sono formate lunghe code. Alle ore 8 hanno aperto i 40 centri ...

Advertising

repubblica : Bruxelles, 8mila in strada contro le restrizioni anti-Covid. Assalto alle sedi Ue, la polizia risponde con gli idra… - 1ltAldo : @FunkyDancer_ @FrancescaLupo15 Toscano vomitevole nella sua prima uscita post covid Un burioni d assalto contro sc… - NoGreenPass_ : Avete creduto alle minchiate di #Lamorgese e l’assalto dei neo fascisti di #forzaNuova ? Vi tremavano i polsi nell… - occhio_notizie : Non bastava l'assalto armato, la Polizia ha disposto la chiusura amministrativa di 4 giorni per presunte inosservan… - JPCK72 : RT @Dayne999: I ristoratori di Benidorm, nota località turistica presa d'assalto soprattutto dagli inglesi, lamentano 'perdita di clienti p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid assalto Covid: assalto a maratona vaccinale in Alto Adige E' partita con un afflusso oltre le aspettative la maratona vaccinale in Alto Adige. Soprattutto davanti agli hub a Bolzano e Merano si sono formate lunghe code. Alle ore 8 hanno aperto i 40 centri ...

Natale, le previsioni di spesa degli italiani dicono +17% ... con i centri delle città, i mercatini e le strutture commerciali presi d'assalto dai 16,2 milioni ... La ripresa dei contagi e le misure di contenimento della pandemia Covid con il ritorno delle ...

Covid: assalto a maratona vaccinale in Alto Adige - Cronaca Agenzia ANSA Covid: assalto a maratona vaccinale in Alto Adige E' partita con un afflusso oltre le aspettative la maratona vaccinale in Alto Adige. Soprattutto davanti agli hub a Bolzano e Merano si sono formate lunghe code. Alle ore 8 hanno aperto i 40 centri va ...

Covid, quasi tutta l'Italia dopo la Befana verso la zona gialla: Sicilia destinata a restare bianca Quasi tutta l'Italia destinata a passare in giallo dopo le feste di Natale, ma non la Sicilia. La quarta ondata di Covid in Italia è iniziata con l'autunno e seppure con un incremento graduale molto m ...

E' partita con un afflusso oltre le aspettative la maratona vaccinale in Alto Adige. Soprattutto davanti agli hub a Bolzano e Merano si sono formate lunghe code. Alle ore 8 hanno aperto i 40 centri ...... con i centri delle città, i mercatini e le strutture commerciali presi d'dai 16,2 milioni ... La ripresa dei contagi e le misure di contenimento della pandemiacon il ritorno delle ...E' partita con un afflusso oltre le aspettative la maratona vaccinale in Alto Adige. Soprattutto davanti agli hub a Bolzano e Merano si sono formate lunghe code. Alle ore 8 hanno aperto i 40 centri va ...Quasi tutta l'Italia destinata a passare in giallo dopo le feste di Natale, ma non la Sicilia. La quarta ondata di Covid in Italia è iniziata con l'autunno e seppure con un incremento graduale molto m ...