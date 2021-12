Covid, altri 96 morti. L’Iss: il vaccino protegge dalla malattia grave al 93%, dopo 5 mesi all’84% (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 21.042 i nuovi casi di Covid e 96 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Dall’inizio dell’emergenza i contagiati sono stati 5.206.305 mentre le vittime 134.765. I guariti salgono a 4.797.658 e sono 10.205 in più di ieri. Ad oggi in Italia i positivi sono 273.882, 10.734 in più in ventiquattr’ore. Il tasso di positività è al 3,7%. Covid, 76 gli ingressi in terapia intensiva Sono 76 gli ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore che portano il totale dei pazienti in rianimazione a 818. Al netto dei dimessi i ricoverati sono due in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che sono 56 in più e portano il totale dei pazienti a 6.539. Ma nel Lazio piccoli segnali di speranza. «dopo diversi giorni registriamo un calo di occupazione in area medica e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 21.042 i nuovi casi die 96 iin 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Dall’inizio dell’emergenza i contagiati sono stati 5.206.305 mentre le vittime 134.765. I guariti salgono a 4.797.658 e sono 10.205 in più di ieri. Ad oggi in Italia i positivi sono 273.882, 10.734 in più in ventiquattr’ore. Il tasso di positività è al 3,7%., 76 gli ingressi in terapia intensiva Sono 76 gli ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore che portano il totale dei pazienti in rianimazione a 818. Al netto dei dimessi i ricoverati sono due in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che sono 56 in più e portano il totale dei pazienti a 6.539. Ma nel Lazio piccoli segnali di speranza. «diversi giorni registriamo un calo di occupazione in area medica e ...

