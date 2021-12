Covid alla Scala, salta la prima del balletto la Bayadère (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo la prima del Macbeth, il Covid fa saltare il secondo grande appuntamento di questi giorni. E’ l’altra grande prima del Teatro alla Scala, l’apertura della stagione di balletto. In scena La Bayadère con le coreografie di Rudolf Nureyev riprese dal direttore del ballo Manuel Legris. Doveva debuttare il prossimo 15 dicembre, ma non sarà così. La prima è stata rimandata e sarà rappresentata comunque entro la fine del mese. Le repliche slittano a gennaio. Il risultato dopo aver effettuato i tamponi necessari: 14 positivi al Coronavirus. Inevitabile la decisione dello slittamento. Resta invece confermato alla Scala, domenica 12 dicembre alle 20, il gala dell’Accademia “Un sogno lungo vent’anni”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo ladel Macbeth, ilfare il secondo grande appuntamento di questi giorni. E’ l’altra grandedel Teatro, l’apertura della stagione di. In scena Lacon le coreografie di Rudolf Nureyev riprese dal direttore del ballo Manuel Legris. Doveva debuttare il prossimo 15 dicembre, ma non sarà così. Laè stata rimandata e sarà rappresentata comunque entro la fine del mese. Le repliche slittano a gennaio. Il risultato dopo aver effettuato i tamponi necessari: 14 positivi al Coronavirus. Inevitabile la decisione dello slittamento. Resta invece confermato, domenica 12 dicembre alle 20, il gala dell’Accademia “Un sogno lungo vent’anni”. ...

