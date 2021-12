Covid, a Natale picco dei contagi: ecco le regioni a rischio zona gialla (ma senza nuove restrizioni) (Di sabato 11 dicembre 2021) I contagi crescono anche se in percentuale minore rispetto a qualche settimana fa. Nell?ultima settimana l?incremento è stato del 13% rispetto ad un mese fa che aumentavano del... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 11 dicembre 2021) Icrescono anche se in percentuale minore rispetto a qualche settimana fa. Nell?ultima settimana l?incremento è stato del 13% rispetto ad un mese fa che aumentavano del...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il fisico Sestili: “A Natale picco di 30mila contagi, ma la crescita rallenta”. In Veneto 4mila casi in un g… - Adnkronos : 'A #Natale mascherine anche in casa e niente abbracci', il consiglio di Massimo Galli per le festività. #Covid. - HuffPostItalia : Spagna, 68 medici del reparto di terapia intensiva positivi al Covid dopo una festa di Natale - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Covid, a Natale picco dei contagi: ecco le regioni a rischio zona gialla (ma senza nuove restrizioni) - Gazzettino : Covid, a Natale picco dei contagi: ecco le regioni a rischio zona gialla (ma senza nuove restrizioni) -