' Covid | a Natale avremo il picco con 30mila contagi Ma nessuna regione andrà in zona arancione o rossa'

Advertising

Adnkronos : 'A #Natale mascherine anche in casa e niente abbracci', il consiglio di Massimo Galli per le festività. #Covid. - HuffPostItalia : Spagna, 68 medici del reparto di terapia intensiva positivi al Covid dopo una festa di Natale - Rom_Lisa : RT @TV2000it: Rivedi la puntata di Guerra e Pace: che #Natale sarà con il #Covid? La liberazione di #PatrickZaki @soviero @negrialbe @preg… - zazoomblog : Covid De Luca tuona: “Siate responsabili fra Natale e Capodanno” - #Covid #tuona: #“Siate #responsabili - KattInForma : Guerra e Pace, 10 dicembre 2021 - 'Che Natale sarà con il Covid? La liberazione di Patrick Zaki' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Natale

La Stampa

... che ha analizzato l'evoluzione delle curve dei dati della pandemia, che in un'intetrvista al Corriere della Sera afferma che ora 'stiamo raggiungendo il picco dei contagi, a, circa 30 mila'. ...... la tradizionale novena di. Ogni mattina esce di buon'ora dalla sua abitazione e comincia il giro per Matera. Agostino lo ha fermato solo il, l'inverno scorso, e le feste 2020 le ha ...Con l’avanzare dei contagi il Super Green Pass salva il Natale di quasi 18 milioni di italiani che risiedono in regioni con il rischio concreto di passare in zona gialla durante le feste. E’ quanto em ...Il virus non frena lo shopping. Per il Natale 2021, infatti, gli italiani che acquistano di spendere 206 una testa in regali, con un aumento del 17% rispetto all’anno precedente. Emerge, dunque, la vo ...