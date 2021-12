Covid-19. Calabria, Friuli Venezia Giulia e Alto Adige in zona gialla: le nuove regole (Di sabato 11 dicembre 2021) Calabria in zona gialla da lunedì 13 dicembre – con Friuli Venezia Giulia e Alto Adige – e scattano nuove regole tra mascherina, ristoranti e bar al chiuso. Un’altra regione lascia la zona bianca, come stabilisce l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. La ‘retrocessione’ prevede nuove regole, a cominciare dalla principale misura: la mascherina diventa obbligatoria anche all’aperto. Per il resto, il punto di riferimento rimane il Super green pass: il certificato riservato a vaccinati e guariti garantisce l’accesso ad una serie di attività e di servizi. Il Super green pass consente di entrare nei ristoranti al chiuso e sedersi al tavolo. In generale, il ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 dicembre 2021)inda lunedì 13 dicembre – con– e scattanotra mascherina, ristoranti e bar al chiuso. Un’altra regione lascia labianca, come stabilisce l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. La ‘retrocessione’ prevede, a cominciare dalla principale misura: la mascherina diventa obbligatoria anche all’aperto. Per il resto, il punto di riferimento rimane il Super green pass: il certificato riservato a vaccinati e guariti garantisce l’accesso ad una serie di attività e di servizi. Il Super green pass consente di entrare nei ristoranti al chiuso e sedersi al tavolo. In generale, il ...

myrtamerlino : In #Calabria, da lunedì in #zonagialla, ci sono in totale 1160 posti letto. Abruzzo e Liguria con meno abitanti ne… - TgrRaiCalabria : La #CortedeiConti boccia la gestione della sanità in #Calabria. Le aziende sanitarie hanno debiti per 1 miliardo e… - SkyTG24 : Il ministro della Salute Roberto #Speranza ha firmato l'ordinanza: da lunedì 13 dicembre la #Calabria passerà in zo… - killercereali : RT @myrtamerlino: In #Calabria, da lunedì in #zonagialla, ci sono in totale 1160 posti letto. Abruzzo e Liguria con meno abitanti ne hanno… - advgiornalista : RT @AssoCare: Il Covid continua a far paura in Calabria dove non si è giunti ai numeri di un anno fa, ma l'allerta resta massima. Servono M… -