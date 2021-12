Cottarelli | Interspac? Stiamo lavorando ma ci sono basse probabilità di riuscita

Advertising

infoitsalute : InterSpac, Cottarelli: “Probabilità di riuscita bassa ma esiste” - CalcioPillole : #CarloCottarelli non ha abbandonato il sogno di #Interspac e ha commentato l'idea di azionato popolare per la… - _vincentlab : RT @CalcioFinanza: Cottarelli: «Interspac? Probabilità basse ma ci proviamo» - MilanWorldForum : Fail Interspac. Cottarelli verso la resa Le news -) - Claudio69_ : RT @CalcioFinanza: Cottarelli: «Interspac? Probabilità basse ma ci proviamo» -

Ultime Notizie dalla rete : Cottarelli Interspac

...tramite azionariato popolare Carlo, economista che lavora all'azionariato popolare per l'Inter, promuove il progetto dell'ex bomber della Sampdoria, Gianluca Vialli. Dopo, piano ...Commenta per primo Azionariato popolare. E' quello che sognano, al quale stanno lavorandoper l'Inter. Un'idea alla quale sta pensando anche Gianluca Vialli per la Sampdoria: 'Mi fa piacere se fanno una cosa del genere, è un'ottima idea - ha confessato Carlo ...L’economista Cottarelli ha parlato dell’idea di Vialli di acquisire la Sampdoria tramite azionariato popolare: le sue parole Carlo Cottarelli, economista che lavora all’azionariato popolare per l’Inte ...Carlo Cottarelli non ha abbandonato il sogno di Interspac e ha commentato l'idea di azionato popolare per la Sampdoria proposta da Vialli.