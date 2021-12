Cosa cambia tra zona gialla e zona bianca (Di sabato 11 dicembre 2021) La sola differenza è l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto: tutte le altre sono venute meno con l'entrata in vigore del Green Pass rafforzato Leggi su ilpost (Di sabato 11 dicembre 2021) La sola differenza è l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto: tutte le altre sono venute meno con l'entrata in vigore del Green Pass rafforzato

Advertising

lucfontana : Super green pass, che cosa cambia da oggi (via @Corriere) - NicolaPorro : Ci sono novità sul #greenpass a lavoro ma per il Garante della privacy qualcosa non torna???? - Moixus1970 : RT @newsfinanza: Stato di emergenza, ipotesi proroga ad aprile 2022. Cosa cambia per lavoro e viaggi - ilpost : Cosa cambia tra zona gialla e zona bianca - LoredanaSensi : RT @AurelianoStingi: Ogni cosa è possibile, è possibile essere colpiti da un fulmine più volte come è possibile morire di COVID nonostante… -