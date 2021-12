Coronavirus oggi Iss | con terza dose protezione su malattia grave al 93%

(Di sabato 11 dicembre 2021) L'efficacia nel prevenire la diagnosi e casi disevera sale rispettivamente al 77% e al 93% nei soggetti vaccinati conaggiuntiva/booster. È quanto si legge nell’ultimo report settimanale esteso dell’Iss sul Covid-19. Di fronte a un’ondata di infezioni, il governatore di New York ha annunciato che le mascherine saranno obbligatorie in tutti i luoghi pubblici al chiuso

Corriere : Balzo dei contagi, 20.497 nuovi casi e 118 morti: è il picco più alto della quarta ondata - Nutizieri : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 11 dicembre: 1.733 contagi e 7 morti - marchenews24 : Bollettino Coronavirus Marche, i dati di oggi 11 dicembre 2021 - ekuonews : Coronavirus, oggi in Abruzzo 362 nuovi positivi e 2 decessi

...e seabbiamo 15 - 16mila nuovi positivi al giorno significa che bisogna "rincorrere" decine di migliaia di persone per invitarle alla quarantena e a fare il tampone. Leggi anche, ...Sono 171 i nuovi casi diin provincia di Rimini (ieri 211), di cui 115 sintomatici. Le terapie intensive salgono a otto. 1.733 in più rispetto a ieri i nuovi casi in Regione , il numero più alto di dicembre (...1' di lettura 11/12/2021 - Sono 565 i contagi da coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 7.139 tamponi: 3.991 nel percorso diagnostico e 3.148 n ...La risalita del numero dei casi crea preoccupazione in vista delle festività natalizie. Boom di contagi in Veneto. Calabria da lunedì in zona gialla ...