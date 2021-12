Coronavirus oggi. A New York obbligo mascherina al chiuso dal 13 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Di fronte a un’ondata di infezioni, il governatore di New York ha annunciato che le mascherine saranno obbligatorie in tutti i luoghi pubblici al chiuso, tranne le attività commerciali o i locali che richiedano la documentazione della vaccinazione per entrare. In Gran Bretagna situazione complicata: si raggiungono i 58mila casi giornalieri Leggi su ilsole24ore (Di sabato 11 dicembre 2021) Di fronte a un’ondata di infezioni, il governatore di Newha annunciato che le mascherine saranno obbligatorie in tutti i luoghi pubblici al, tranne le attività commerciali o i locali che richiedano la documentazione della vaccinazione per entrare. In Gran Bretagna situazione complicata: si raggiungono i 58mila casi giornalieri

