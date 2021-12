Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 11 dicembre

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ildelladi11. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Ildi(via social)Ildi: 1.329 positivi, 31.547 tamponi, 3 morti. LEGGI ANCHE –> Netflix, indiscrezione bomba: sarà gratis su Android Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 23 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 351 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mattia Di Gennaro su Vesuvius.it.

Oltre 3mila contagi danelle ultime due settimane hanno riguardato, in, i bambini nella fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, quella più colpita in tale lasso temporale. Lo ha comunicato il ...Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.329 positivi su 31.547 ...