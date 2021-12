Coronavirus, 21.042 positivi in 24 ore e 96 morti. Il tasso di positività sale al 3,7% (ieri al 2,9%) (Di sabato 11 dicembre 2021) Il bollettino dell’11 dicembre 2021 Il numero di contagi da Covid-19 in Italia continua a crescere. Oggi, 11 dicembre, sono 21.042 i positivi rilevati in 24 ore. Un dato in aumento rispetto a quello segnalato ieri, quando i nuovi casi erano stati 20.497. Il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute oggi segnala anche 96 decessi legati al virus. ieri erano stati 118, due giorni fa 79. Per un totale di vittime registrate da inizio pandemia che arriva così a quota ??. Gli attualmente positivi nel Paese sono 134.765. La situazione negli ospedali Per quanto riguarda uno degli indicatori fondamentali della situazione epidemiologica, e cioè i ricoveri, oggi vengono contati 76 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il dato è stabile rispetto a ieri quando erano entrati in ... Leggi su open.online (Di sabato 11 dicembre 2021) Il bollettino dell’11 dicembre 2021 Il numero di contagi da Covid-19 in Italia continua a crescere. Oggi, 11 dicembre, sono 21.042 irilevati in 24 ore. Un dato in aumento rispetto a quello segnalato, quando i nuovi casi erano stati 20.497. Il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute oggi segnala anche 96 decessi legati al virus.erano stati 118, due giorni fa 79. Per un totale di vittime registrate da inizio pandemia che arriva così a quota ??. Gli attualmentenel Paese sono 134.765. La situazione negli ospedali Per quanto riguarda uno degli indicatori fondamentali della situazione epidemiologica, e cioè i ricoveri, oggi vengono contati 76 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il dato è stabile rispetto aquando erano entrati in ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 11 dicembre 2021 • Attualmente positivi: 273.882 • Deceduti: 134.765 (+96) • Dimessi/Guariti: 4.79… - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 21.042 nuovi casi con 565.077 tamponi e 96 morti #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 11 dicembre: 21.042 nuovi casi, i morti sono 96 - sportli26181512 : Coronavirus, il bollettino: oggi 96 morti: Sono 21.042 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano stati 20.4… - Clachica2La : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 dicembre: 21.042 nuovi casi e 96 morti -