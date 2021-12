Corona virus: Italia, 273882 attualmente positivi a test (+10734 in un giorno) con 134765 decessi (96) e 4797658 guariti (10205). Totale di 5206305 casi (21042) Dati della protezione civile: effettuati 565077 tamponi (Di sabato 11 dicembre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 273882 attualmente positivi a test (+10734 in un giorno) con 134765 decessi (96) e 4797658 guariti (10205). Totale di 5206305 casi (21042) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 565077 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 11 dicembre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(96) e).di) proviene da Noi Notizie..

