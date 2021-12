Coppa del Mondo di snowboard cross, a Montafon sesto posto per la bergamasca Sofia Belingheri (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo aver faticato durante il primo appuntamento stagionale, la 26enne di Roncola San Bernardo ha ritrovato fiducia nei propri mezzi chiudendo in sesta posizione la tappa di Montafon vinta dall’inglese Charlotte Bankes. Decisa a migliorare il sedicesimo posto ottenuto a Secret Garden, la portacolori delle Fiamme Oro si è messa in luce sin dalle qualificazioni firmando il quarto posto assoluto davanti alla conterranea Michela Moioli. Una sfida che si è prontamente riproposta ai quarti di finale che ha visto la giovane orobica prevalere sulla campionessa olimpica, costretta ad alzare bandiera bianca dopo aver commesso una sbavatura poco dopo metà gara. Brava a tener testa alla francese Chloe Trespeuch, la poliziotta bergamasca ha completato la propria heat in seconda posizione resistendo ai tentativi di rientro della ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo aver faticato durante il primo appuntamento stagionale, la 26enne di Roncola San Bernardo ha ritrovato fiducia nei propri mezzi chiudendo in sesta posizione la tappa divinta dall’inglese Charlotte Bankes. Decisa a migliorare il sedicesimoottenuto a Secret Garden, la portacolori delle Fiamme Oro si è messa in luce sin dalle qualificazioni firmando il quartoassoluto davanti alla conterranea Michela Moioli. Una sfida che si è prontamente riproposta ai quarti di finale che ha visto la giovane orobica prevalere sulla campionessa olimpica, costretta ad alzare bandiera bianca dopo aver commesso una sbavatura poco dopo metà gara. Brava a tener testa alla francese Chloe Trespeuch, la poliziottaha completato la propria heat in seconda posizione resistendo ai tentativi di rientro della ...

