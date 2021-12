Convocati Milan, le scelte di Pioli verso l’Udinese: riecco Castillejo (Di sabato 11 dicembre 2021) Convocati Milan: Stefano Pioli ha diramato la lista dei calciatori a disposizione per la trasferta in casa dell’Udinese: tutti i nomi Convocati Milan: torna a disposizione Samu Castillejo, out ancora Rafael Leao. Ecco la lista completa scelta da Stefano Pioli. PORTIERIMaignan, Mirante, T?t?ru?anu. DIFENSORIBallo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTIBakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Kruni?, Messias, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTIIbrahimovi?, Maldini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021): Stefanoha diramato la lista dei calciatori a disposizione per la trasferta in casa del: tutti i nomi: torna a disposizione Samu, out ancora Rafael Leao. Ecco la lista completa scelta da Stefano. PORTIERIMaignan, Mirante, T?t?ru?anu. DIFENSORIBallo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTIBakayoko, Bennacer,, Díaz, Kessie, Kruni?, Messias, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTIIbrahimovi?, Maldini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

