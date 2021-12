Convocati Cagliari per l’Inter: tre rossoblù out in vista di San Siro (Di sabato 11 dicembre 2021) Convocati Cagliari per l’Inter: le scelte ufficiali di Mazzarri in vista del match di Serie A. L’elenco completo Il Cagliari ha diramato la lista dei Convocati per il match di Serie A contro l’Inter: non ci saranno Nandez, Faragò e Ladinetti. L’elenco completo di Mazzarri. ConvocatiLa lista per #InterCagliari #forzaCasteddu pic.twitter.com/y1M2lc3pOh— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 11, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021)per: le scelte ufficiali di Mazzarri indel match di Serie A. L’elenco completo Ilha diramato la lista deiper il match di Serie A contro: non ci saranno Nandez, Faragò e Ladinetti. L’elenco completo di Mazzarri.La lista per #Inter#forzaCasteddu pic.twitter.com/y1M2lc3pOh—Calcio (@Calcio) December 11, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

