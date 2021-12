Confesercenti: in 2 anni a famiglia cancellati quasi 4mila euro di spesa (Di sabato 11 dicembre 2021) Dall'inizio dell'emergenza sanitaria la crisi innescata dal Covid ha annullato gli esborsi per le compere. Toscana al top, persi oltre 9mila euro spesa in due anni, seguita da Molise, Piemonte, Basilicata. La Sicilia è la meno colpita Leggi su rainews (Di sabato 11 dicembre 2021) Dall'inizio dell'emergenza sanitaria la crisi innescata dal Covid ha annullato gli esborsi per le compere. Toscana al top, persi oltre 9milain due, seguita da Molise, Piemonte, Basilicata. La Sicilia è la meno colpita

