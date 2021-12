Conferenza stampa Mihajlovic: «Noi e il Torino sullo stesso piano. L’Atalanta un esempio, ma siamo il Bologna» (Di sabato 11 dicembre 2021) Conferenza stampa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna analizza davanti ai giornalisti la sfida di domani contro il Torino Intervenuto in Conferenza stampa, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha analizzato così il match con il Torino. Torino – «La rosa del Torino può essere anche superiore alla nostra, però siamo dove siamo in classifica. Se togliamo le prime 7, non credo le altre siano tutte attrezzate per l’Europa, ad eccezione della Fiorentina. Sassuolo, Torino e Bologna credo siano più o meno sullo stesso piano». RISCATTO – «Abbiamo perso la partita ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021), l’allenatore delanalizza davanti ai giornalisti la sfida di domani contro ilIntervenuto in, Sinisa, tecnico del, ha analizzato così il match con il– «La rosa delpuò essere anche superiore alla nostra, peròdovein classifica. Se togliamo le prime 7, non credo le altre siano tutte attrezzate per l’Europa, ad eccezione della Fiorentina. Sassuolo,credo siano più o meno». RISCATTO – «Abbiamo perso la partita ...

