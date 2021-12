Conference League, Tottenham-Rennes non si gioca. Conte rischia 0-3 a tavolino (Di sabato 11 dicembre 2021) Tottenham-Rennes, gara valida per la sesta giornata della fase a gironi di Conference League, in calendario giovedì scorso e rinviata per il focolaio di Covid scoppiato tra le fila dei londinesi, non verrà recuperata. Lo ha annunciato l’Uefa, secondo cui “nonostante gli sforzi non è stato possibile trovare una soluzione che andasse bene a entrambi i club”. A questo punto l’esito del match verrà stabilito dall’organo di controllo etico e disciplinare dell’Uefa. Il rischio è che la squadra di Conte, a rischio eliminazione, perda 3-0 a tavolino e saluti la competizione. Il Rennes è già certo del passaggio del turno essendosi qualificato come prima del girone. Leggi su footdata (Di sabato 11 dicembre 2021), gara valida per la sesta giornata della fase a gironi di, in calendario giovedì scorso e rinviata per il focolaio di Covid scoppiato tra le fila dei londinesi, non verrà recuperata. Lo ha annunciato l’Uefa, secondo cui “nonostante gli sforzi non è stato possibile trovare una soluzione che andasse bene a entrambi i club”. A questo punto l’esito del match verrà stabilito dall’organo di controllo etico e disciplinare dell’Uefa. Il rischio è che la squadra di, a rischio eliminazione, perda 3-0 ae saluti la competizione. Ilè già certo del passaggio del turno essendosi qualificato come prima del girone.

Advertising

OfficialASRoma : Triplice fischio a Sofia! Il Bodo Glimt pareggia con lo Zorya e siamo agli ottavi di Conference League! DAJE ROM… - SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE Tottenham-Rennes non si giocherà Il risultato verrà deciso dalla Commissione disciplina… - SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE Il match Tottenham-Rennes non si giocherà Nessuna data disponibile per il recupero… - brandtiano22 : @teoeas @ILCARRODIPELLE1 @ilmauro85 Il milan che ha 7 champions non serve ad un cazzo trofei come l europa league e… - brandtiano22 : @teoeas @ILCARRODIPELLE1 @ilmauro85 La qualificazione in champions ti porta introiti che il passaggio agli ottavi/q… -