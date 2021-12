Con “Il potere del cane” Jane Campion crea il western psicologico (Di sabato 11 dicembre 2021) Ci mancava il western psicologico come genere ed a colmare la lacuna ci ha pensato “Il potere del cane” – lo trovate su Netflix – della sceneggiatrice e regista neozelandese pluripremiata Jane Campion che ha tratto il film dal romanzo omonimo di Thomas Savage di chiaro stampo autobiografico. Montana 1926, l’epopea dei grandi ranch sembra assediata dalle prime auto che circolano ma la famiglia Burbank vive ancora dei suoi proventi. George “il grassone” (Jesse Plemons) è il fratello più imbranato ma bravo negli affari, mentre Phil (Benedict Cumberbatch) è quello che manda avanti il ranch perso nel ricordo del rapporto ambiguo del suo amico Bronco Henry, (“Mi ha insegnato ad usare gli occhi in modi che gli altri non conoscono”). George rompe però gli equilibri della casa sposando una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 dicembre 2021) Ci mancava ilcome genere ed a colmare la lacuna ci ha pensato “Ildel” – lo trovate su Netflix – della sceneggiatrice e regista neozelandese pluripremiatache ha tratto il film dal romanzo omonimo di Thomas Savage di chiaro stampo autobiografico. Montana 1926, l’epopea dei grandi ranch sembra assediata dalle prime auto che circolano ma la famiglia Burbank vive ancora dei suoi proventi. George “il grassone” (Jesse Plemons) è il fratello più imbranato ma bravo negli affari, mentre Phil (Benedict Cumberbatch) è quello che manda avanti il ranch perso nel ricordo del rapporto ambiguo del suo amico Bronco Henry, (“Mi ha insegnato ad usare gli occhi in modi che gli altri non conoscono”). George rompe però gli equilibri della casa sposando una ...

