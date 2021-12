Comunali alla Spezia | Toti sostiene Peracchini | Un sindaco uscente che ha fatto bene non si cambia

Advertising

57Davide : RT @mimmomazzei: A Calenda il 20% alle comunali di Roma gli ha dato alla testa. Con avversari amati come Raggi, Michetti e Gualtieri pure G… - matteosportelli : Ma perche twitter è farcito di questa retorica secondo cui i ricchi sono assassini sará colpa della luxury real est… - GazzChianti : BAGNO A RIPOLI - Verde pubblico: potature e reimpianto di alberi in tutto il comune di Bagno a Ripoli. La prossima… - momoha_himmel : RT @comunevenezia: #GiuntaComunale ?La Giunta approva la concessione di immobili comunali ad associazioni e altre realtà del territorio… - mikysan03 : RT @comunevenezia: #GiuntaComunale ?La Giunta approva la concessione di immobili comunali ad associazioni e altre realtà del territorio… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali alla

Il Secolo XIX

Lo ha detto il governatore Giovanni Toti oggi a Sarzana rispondendo a una domanda sulle prossime elezioni amministrativeSpezia. Al centro della querelle i non risolti attriti con Forza Italia , ...La ditta specializzata e gli operaihanno apportato, negli scorsi giorni, le ultime finiturestruttura, tra cui, il posizionamento della segnaletica orizzontale e il restyling del ...Le parole del sindaco Corsaro.. Abbiamo sospeso per la giornata di oggi le manifestazioni natalizie previste a Misterbianco. L'Amministrazione comunale è al fianco degli inquirenti per ogni necessità' ...E' in agenda lunedì 13 dicembre, alle 16 presso il centro della Caritas diocesana, ubicato nella chiesa di San Giovanni Bosco, in contrada Acquatraversa, ...